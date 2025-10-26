Arjantin'de Parlamento Seçimleri Bugün Yapılıyor

Arjantin'de bugün düzenlenecek parlamento seçimleri kapsamında halk, Temsilciler Meclisi'nin yarısı ve Senato'nun üçte biri için sandık başına gidecek.

Ülkede yaklaşık 36 milyon seçmen, 24 eyalette kurulacak sandıklarda, Temsilciler Meclisi'nde 257 sandalyeden 127'sinin yenilenmesi ve 72 üyeli Senato'da üçte bir oranında, yani 24 sandalye için oy kullanacak.

Yerel saatle 08.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek seçimde, 18-70 yaş arası vatandaşlar için oy kullanmak zorunlu, 16-17 yaşındakiler ve 70 yaş üzerindekiler için ise isteğe bağlı olacak.

Seçim yarışı, Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) ile Peronist muhalefetin oluşturduğu Fuerza Patria (Vatan Gücü) arasında geçecek.

İktidar partisi seçimlerden güçlü bir zaferle çıkarsa, planladığı reformları hızla hayata geçirmek için Kongre üzerinde kontrol sağlamayı hedefliyor.

Söz konusu seçimler, Milei hükümetinin siyasi geleceği açısından kritik önem taşırken, sonuçlar aynı zamanda Milei'nin kamuoyundaki desteğinin bir göstergesi olacak.

Peronizm ise seçimlerden zaferle ayrılarak hem Milei'ye karşı psikolojik üstünlük kazanmayı hem de eski Devlet Başkanı Alberto Fernandez döneminde yaşadığı itibar kaybının ardından siyasi hareketine moral ve ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Ülkede 7 Eylül'de gerçekleştirilen ve seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ını barındıran Buenos Aires eyalet seçimlerini muhalefet büyük farkla kazanmıştı.

Seçimlere Trump etkisi ne olacak?

Seçimler yalnızca iç politika açısından değil, aynı zamanda dış ilişkilerde de belirleyici olacak.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisinin hissedildiği ABD ile ilişkiler bu süreçte dikkatle izleniyor.

ABD'nin Arjantin'e sağladığı finansal destek ve bu desteğin seçim sonuçlarıyla ilişkilendirilebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Ekonomik açıdan da seçimlerin sonucu büyük önem taşıyor. Yatırımcı güveni, para biriminin değeri ve reformların uygulanabilirliği gibi faktörler seçimle birlikte şekillenecek.