Arjantin'de Özel Jet Kazası: İki Pilot Hayatını Kaybetti
Arjantin'in San Fernando kentinde özel bir jet, havalimanına iniş sırasında pisti ıskaladı ve düştü. Kazada bir pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.
SAN FERNANDO, 19 Aralık (Xinhua) -- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in kuzeyindeki San Fernando kentindeki küçük bir havalimanına inmeye çalışan özel bir jet pisti ıskalayarak düştü. Yerel medyada çıkan haberlere göre çarşamba günü gerçekleşen olayda bir pilot ve bir yardımcı pilot hayatını kaybetti.
Kaynak: Xinhua / Güncel