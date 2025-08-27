Arjantin'de Nazi Savaşı Tabloları için Soruşturma Başlatıldı

BUENOS Arjantin'de, 2. Dünya Savaşı'nda bir Nazi tarafından alıkoyulan 17. yüzyıldan kalan tablonun bir ev ilanında fark edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Hollanda'da yayın yapan Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre, gazeteciler, Arjantinli emlakçının internet sitesindeki bir ev ilanında İtalyan ressam Giuseppe Vittore Ghislandi'nin kaybolan "Bir Hanımefendinin Portresi" adlı eserini tespit etti.

İlanda, Arjantin'in Mar del Plata kasabasındaki evin duvarında asılı olan tablonun daha sonra 3 boyutlu görüntülerde kaldırıldığı görüldü.

Hollanda'da hükümetin kültürel miras biriminde çalışan araştırmacılardan Annelies Kool ve Perry Schrier, tablonun "orijinalliğini sorgulamaya gerek olmadığını" ancak eserin bulunmasının ardından incelemeler sonucu doğrulama yapılabileceğini belirtti.

Hollanda'daki resmi veriler, 17. yüzyılda resmedilen "Bir Hanımefendinin Portresi" adlı eserin Hollandalı Yahudi satıcı Jacques Goudstikker'e ait olduğunu gösteriyor.

Arşivlerde, tablonun, 2. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan "Kadgien" soyadlı bir Nazi partisi mensubunun eline geçtiği bilgisi yer alıyor.

Almanya'daki arşivlerde ise bu soyadına sahip Friedrich Gustav Kadgien adlı kişinin, savaşın ardından önce İsviçre'ye, ardından Arjantin'e kaçtığı belirtiliyor.

Arjantin polisi harekete geçti

Arjantin polisi, çalınmasından 80 yılı aşkın süre sonra tespit edilen tabloyu bulmak için ilandaki eve baskın düzenledi.

Federal yargıç Carlos Martinez yaptığı açıklamada, polisin baskın sırasında sanat eserini bulamadığını ancak soruşturmaya faydalı olabilecek silah ve oyma işi gibi bazı eşyaları ele geçirdiğini aktardı.

Martinez, "eseri saklama ve kaçakçılık" suçlarından soruşturma başlatıldığını belirtti.

2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin, Yahudilerin elindeki çeşitli eserleri ve eşyaları alıkoyduğu biliniyor.

Arjantin, 2. Dünya Savaşı sonrası Nazileri, alıkoydukları altın, tablo, heykel ve mobilya gibi eşyalarla ülkeye kabul etmişti.