Arjantin'de Latin Amerika Turizm Fuarı açıldı

BUENOS Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarı Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı (FIT), Arjantin'de turizm meraklıları için 26. kez kapılarını açtı.

BUENOS Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarı Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı (FIT), Arjantin'de turizm meraklıları için 26. kez kapılarını açtı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) yanı sıra farklı Türk firmalarının da katıldığı, başkent Buenos Aires'te düzenlenen fuar hem Arjantin'in hem de 40'tan fazla ülkeden katılan turizm şirketleri ile seyahatseverleri bir araya getirdi.

Fuarın açılışı için yapılan törene çok sayıda diplomatik temsilci ile Arjantin Turizm ve Spor Bakanı Matias Lammens katıldı.

"Turizm sektörü Latin Amerika'da büyük bir potansiyele sahip"

THY standını ziyaret eden Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin yanı sıra bazı Türk firmalarının da fuara katıldığını belirterek, "Biz bu sayının artmasını istiyoruz önümüzdeki yıllarda. Turizm sektörü Latin Amerika'da büyük bir potansiyele sahip." dedi.

Arjantin'den yurt dışına seyahat etme konusunda bazı zorlukların bulunduğunu aktaran Altay, "Biz zamanla bu zorlukların aşılacağına inanıyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen, 2022'nin ilk 8 ayı itibarıyla Türkiye'ye giden Arjantinli sayısı neredeyse 25 bin, yıl sonuna doğru bu rakamın 35 bin civarına ulaşmasını bekliyoruz. Şu koşullarda kötü bir rakam değil tabii, pandemi öncesinde neredeyse 70 bindi." diye konuştu.

Altay, Arjantin'deki ekonomik sıkıntıların halkın yurt dışı seyahatlerini etkilediğini ve hükümetin yerli turizme yönelik teşvik politikaları uyguladığını söyledi.

Arjantin'in ciddi bir potansiyel olduğunu anlatan Altay, iki ülke arasında karşılıklı vize muafiyetinin bulunduğunu hatırlatarak Türkiye'den Arjantin'e gelen turist sayısının da artabileceğini söyledi.

"Güney Amerika pazarı Türkiye için çok büyük bir pazar"

Latitude Turizm Ajansının yöneticisi Mete Babila da acente olarak ilk kez fuara katıldıklarını dile getirerek, "Halkın ilgisini bildiğimiz için geldik. Özellikle diziler Amerika kıtasında çok büyük etki yaratıyor. Biz daha çok Orta ve Kuzey Amerika bölgesiyle çalışıyorduk, şimdi artık Güney Amerika, Arjantin, Şili, Uruguay gibi ülkelerle de çalışmak için ilk defa stant açtık." dedi.

Fuardan beklentilerine ilişkin Babila, "Buradan götüreceğimiz kişi sayısından çok, ilk etapta Türkiye'yi, kendi acentemizi tanıtmak önemli. Türkiye'de neler yaptığımızı göstermek istiyoruz. Bunun sonucunda turist gelirse hem bizim için hem Türkiye için olumlu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Babila, Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist sayısına ilişkin, "Bu sene çok iyiydi, çok memnunuz işlerden. Bu sene Güney Amerika'nın altın çağını yaşadığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir potansiyeli var Güney Amerika'nın. Ulaşımın zorluğu ve uçak sayısının yetersizliğinden dolayı yeterince kullanamıyoruz. Güney Amerika pazarı Türkiye için çok büyük bir pazar." ifadelerini kullandı.

LiteTur şirketinde yönetici, Brezilya ve Türkiye vatandaşı Rosa Souza da FIT'e ilk kez katıldığını belirterek, fuardan beklentilerinin olumlu olduğunu vurguladı.

Türk dizilerinin turizme katkı sağladığına işaret eden Souza hem ucuzluk hem de bölgeden Türkiye'ye düzenlenen direkt uçuşlar sayesinde bu yıl Latin Amerika'dan Türkiye'ye yüksek miktarda turistin gittiğini aktardı.

Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarı olarak öne çıkan FIT'e Meksika'dan Japonya'ya birçok ülkeden turizm sektöründe varlık gösteren firmalar katılıyor. 4 Ekim'e kadar açık kalacak fuarı bu yıl 100 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.