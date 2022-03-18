Arjantin'de IMF karşıtı gösteri düzenlendi

BUENOS Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüzlerce kişi, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile vardığı 44.5 milyar dolarlık borç ödeme anlaşmasına karşı gösteri yaptı.

Başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre binası çevresinde toplanan kalabalık, hükümetin IMF ile vardığı anlaşma Senato'da tartışıldığı sırada önceki hükümet döneminde alınan borcun ödenmesini reddetti.

Sol görüşlü grupların çağrısıyla toplanan kalabalık, IMF ve hükümet karşıtı sloganlar attı, ellerinde "Borç ödenmesine hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Sosyalist İşçi Partisinden Milletvekili Myriam Bregman, AA muhabirine, IMF ile varılan anlaşmanın uyum politikaları içerdiğini savunarak, "Daha fazla uyum politikası gelecek, bu yüzden, anlaşmaya karşı mücadelenin daha yeni başladığını söylemek için sokaktayız." dedi.

IMF ile varılan anlaşmayı "kemer sıkma anlaşması" olarak niteleyen Bregman, "Bu anlaşmayla yüzleşmenin tek yolu organize bir şekilde sokakta olmak. Bu yüzden, her ne zaman IMF ile yüzleşmek zorunda kalan dünyanın tüm halklarının yaptığı gibi, bunun tek yol olduğunu göstermek için buradayız." diye konuştu.

Bregman, IMF ile yapılan anlaşmanın krize neden olacağını belirterek, hükümetin anlaşmayla bu krizi yalnızca ertelediğini sözlerine ekledi.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta hükümetinin IMF ile borç ödeme konusunda prensipte bir anlaşmaya vardığını duyurmuş ve onaylanması için Kongre'ye sunmuştu.

Anlaşma geçen hafta Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde onaylanarak, üst kanadı Senato'ya geçmişti.

Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.