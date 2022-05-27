Arjantin'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü - Haberler

BUENOS Arjantin'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs'ta vücudunda döküntü ve ateş şikayetiyle tedavi ve karantina altına alınan, 28 Nisan ila 16 Mayıs tarihlerinde İspanya'da bulunmuş, Buenos Aires eyaletinde meskun bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı kaydedildi.

Bu vakayla Latin Amerika bölgesindeki ilk maymun çiçeği virüsü Arjantin'de görüldü.

Ayrıca İspanya'dan Buenos Aires eyaletine ziyarete gelen bir kişinin maymun çiçeği virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Şüpheli vakanın ülkeye 25 Mayıs'ta geldiği, 26 Mayıs'ta belirtiler göstermeye başladığı ve ilk vakanın rastlandığı kişiyle temasının bulunmadığı duyuruldu.