Arjantin'de durdurulan Venezuela uçağı hakkında Paraguay'da soruşturma başlatıldı

BUENOS Arjantin'de geçen hafta alıkonulan ve mayısta Paraguay'a gittiği belirlenen ABD'nin yaptırım uyguladığı ve Venezuelalı hava yolu şirketine devredilen kargo uçağı hakkında soruşturma açıldı.

Paraguay Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, soruşturmanın sivil havacılık güvenlik biriminin talebi üzerine başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Paraguay Başsavcısı Sandra Quinonez, meydana gelen olayları araştırmak ve suç teşkil edebilecek davranışları belirlemek için soruşturma açılmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

İran hava yollarından Venezuelalı hava yolu şirketine devredilen kargo uçağı, 13-16 Mayıs tarihlerinde Paraguay'ın Arjantin ve Brezilya sınırı yakınındaki Uluslararası Guarani Havalimanı'nda bulunmuştu.

Arjantin'de el konulan Venezuela uçağı

ABD'nin yaptırım uyguladığı İran şirketi Mahan Havayollarından Venezuela'nın devlet hava yolu şirketi Conviasa'nın alt kuruluşu Emtrasur Kargoya kullanım hakları devredilen Boeing 747-300 tipli YV3531 kayıt numaralı kargo uçağı 6 Haziran'da Karakas'tan Arjantin'e gelmişti.

7 Haziran'da Karakas'a dönmesi planlanan uçak, yakıt yetersizliği nedeniyle bu uçuşu gerçekleştirememiş, 8 Haziran'da yakıt almak üzere Arjantin'den Uruguay'a hareket etmiş ancak Uruguay'ın hava sahasını kapatması üzerine yakıt alamadan Arjantin'e geri dönmüştü.

Güvenlik güçleri tarafından aranan kargo uçağının, araba parçaları taşıdığı tespit edilmişti.

Arjantin İsrail Dernekleri Delegasyonunun (DAIA), İranlı mürettebatın ABD'nin terör örgütü ilan ettiği İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla uçağın ve mürettebatın soruşturulması için şikayetçi olmuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), uçağın kaptan pilotu Golamrıza Kasımi'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile bağlantılı olduğuna dair dosyayı Yargıç Villena'ya iletmişti.

Arjantin makamları, uçak ve mürettebat hakkında soruşturma başlatmıştı.