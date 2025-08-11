Arjantin'de Binlerce Kişi Gazze İçin Protesto Düzenledi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de toplanan binlerce kişi İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Başkent Buenos Aires'teki Mayıs Meydanı'na yürüyen binlerce Arjantinli, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarıyla "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

Arjantin Filistin Halkıyla Dayanışma Komitesi tarafından düzenlenen eyleme sol cephe partileri ve çok sayıda örgüt katıldı.

Arjantin medyasına göre, bu, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen en kalabalık protesto olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin Cordoba ve La Plata kentlerinde de sokaklara çıkan Arjantinliler, İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlığa dikkati çekti ve acil ateş sağlanmasını istedi.

Protestocular, İsrail yanlısı politikalarıyla bilinen Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi de Gazze'deki soykırımın suç ortağı olmakla suçladı.