Arjantin'de bayram namazı kılındı
AA - Muhammed Emin Canik - Güncel
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BUENOS Arjantin'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.
BUENOS Arjantin'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.
Başkent Buenos Aires'teki camilere akın eden Müslümanlar, Kovid-19 önlemleri altında geçen 2 yılın ardından bayram namazında buluşmanın coşkusunu yaşadı.
Al Ahmad Camisi'nde kılınan namazın ardından okunan hutbede İslam alemi ve özellikle de Mescid-i Aksa ile Filistin halkının selameti için dua edildi.
Bayram namazı için bir araya gelen çeşitli etnik kökenlerden yüzden fazla Müslüman, namazın ardından bayramlaştı.
Arjantin'de geçen yıl bayram namazı Kovid-19 önlemleri gereği açık havada kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla kılınmış, önceki yıl ise kılınmamıştı.
AA / Muhammed Emin Canik - Güncel