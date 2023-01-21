Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 589 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Santiago del Estero kentinin 116 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu açıkladı. Deprem, Şili'nin Arica, Parinacota, Tarapaca ve Antofagasta bölgelerinde de hissedilirken şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. Kaynak: AA / Güncel Güney Amerika Santiago Arjantin Güncel Haberler

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