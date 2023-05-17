Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner, cumhurbaşkanlığına aday olmayacak

BUENOS Eski Arjantin Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, ekim ayında düzenlenecek seçimlerde cumhurbaşkanlığına tekrar aday olmayacağını açıkladı.

BUENOS Eski Arjantin Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, ekim ayında düzenlenecek seçimlerde cumhurbaşkanlığına tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner, kendisine ait internet sitesinde yaptığı açıklamada, yargıyı, muhalefetle ittifaka girmekle ve yeniden aday olmasını yasaklamaya çalışmakla suçladı.

Kirchner, partisinin aday olması yönündeki ısrarlarına rağmen ekim ayındaki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını belirtti.

Adaylık uğruna "güçlülerin kuklası" olmayacağını ve demokrasi kisvesi altında kendisine dayatılan "sapkın oyuna" gelmeyeceğini kaydeden Kirchner, toplumun faydasını kişisel hırslarından önde tuttuğunu vurguladı.

2019'dan bu yana Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Kirchner, 2007-2015 yıllarındaki cumhurbaşkanlığı döneminde ihale yolsuzluğuna karışmakla suçlanmış ve 2022'nin sonunda görülen davada 6 yıl hapis cezası ve ömür boyu kamu görevinden men cezası almıştı.

Kirchner, açıklamasında tüm bu suçlamaları reddederek, aday olmasının engellenmeye çalışıldığını, fakat kararın henüz yürürlüğe girmediğini ve üst mahkemeler tarafından onaylanması gerektiğini kaydetti.

Kirchner, hakkındaki yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezası almıştı

Eski Arjantin Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, Aralık 2022'de, yargılandığı yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ile kalıcı olarak kamu görevinden men cezasına çarptırılmıştı.

Hakim Jorge Gorini'nin okuduğu kararda, ülkeyi 2007-2015 yıllarında yöneten Kirchner, Santa Cruz eyaletindeki yol yapım ihalelerini yasa dışı yollardan iş insanı Lazaro Baez'e vermekten suçlu bulunmuştu.

Böylece Arjantin tarihinde ilk kez, görevi başındaki bir cumhurbaşkanı yardımcısı, yolsuzluktan yargılanarak ceza almıştı.

Öte yandan, kanunlar gereği, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin sona ereceği 10 Aralık 2023'e kadar tutuklanması mümkün olmayan Kirchner'in cezasının uygulanması için Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.

Hakkında açılan yolsuzluk davalarını siyasi baskı olarak değerlendiren ve suçlamaları reddeden Kirchner, 29 Kasım 2022'de son savunmasını yaptığı duruşmada, cezasının çoktan hazırlandığını savunmuş ve mahkemeyi "idam mangasına" benzetmişti.

Kirchner'in 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı "Yollar İdaresi davası", Mayıs 2019'da başlamıştı.