Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

BUENOS Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Ukraynalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna işgalini reddettiğini ve barışın sağlanmasını desteklediğini söyledi.

Arjantin Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Fernandez, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Arjantin'in, Rusya'nın Ukrayna işgalini uluslararası platformlarda reddettiğini hatırlatan Fernandez'in, G7 Zirvesi'nde belirttiği üzere, çatışmanın sona ermesi için mümkün olan bütün müzakereleri ve acil bir şekilde barışa yol açacak bir diyalog arayışını desteklediği kaydedildi.

Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Fernandez'in, gerektiği takdirde ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı insani yardımı artırmayı teklif ettiği bildirildi.

Fernandez, üstlendiği Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Başkanlığı (CELAC) sıfatıyla, Latin Amerika'nın güç kullanımını reddeden ve çatışmaları çözmek için diyaloğu teşvik eden bir barış kıtası olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Fernandez'e, savaşın Ukrayna'da sebep olduğu günlük ölümleri ve insani krizleri aktararak Latin Amerika'da kilit ve etkili bir ülke olarak gördüğü Arjantin'in desteği için kendisine teşekkür etti.