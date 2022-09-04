Arizona'yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı Güncel Haberler ABD'nin Arizona eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı. ABD'nin Arizona eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı. ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Maricopa ilçesini kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla hane elektriksiz kalırken, görüş mesafesinin düşmesi ile trafikte aksamalar yaşandı. Kum fırtınasının 80 kilometre genişliğe ve 6 bin fit yüksekliğe sahip olduğu ifade edildi. Kum fırtınasının yer yer rüzgar hızının yaklaşık saatte 105 kilometre hıza ulaştığı açıklandı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Güncel Haberler

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