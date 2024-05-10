Arizona Üniversitesi Akademisyenine Soruşturma Sonuçlanana Kadar Kampüse Giriş İzni Yok

ABD'de Müslüman kadının üstüne yürüyüp küfreden Arizona Üniversitesi mensubu akademisyeninin, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar okul kampüsüne girmesine izin verilmeyecek.

Arizona Üniversitesinin internet sitesinde 5 Mayıs'taki İsrail yanlısı gösteride karşılaştığı başörtülü Müslüman kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullanan ve agresif tavırlar sergileyen akademisyen Jonathan Yudelman hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Yudelman'ın dolaşımda olan videodaki davranışlarına ilişkin soruşturma sonuçlanana kadar okuldan uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Bu nedenle, onun (Yudelman) kampüse girişine, ders vermesine veya öğrenci ve personelle etkileşime girmesine izin verilmeyecek." bilgisi paylaşıldı.

Yudelman'ın 30 Haziran sonrası, istifası nedeniyle Arizona Üniversitesiyle ilişkisinin tamamen kesileceği kaydedilen açıklamada, "Mevcut soruşturma, üniversitenin personeline yönelik disiplin yönetmenliği prosedürlerine uygun şekilde yürütülüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yudelman'ın karıştığı olayın polise de rapor edildiği belirtilerek, "Arizona Eyalet Üniversitesi, konuşma ve ifade özgürlüğünü korurken tehdit edici veya şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yudelman'ın 5 Mayıs'ta Arizona Üniversitesi önünde katıldığı İsrail yanlısı gösteri sırasında karşılaştığı başörtülü Müslüman kadına yönelik ayrımcı ifadeleri ve agresif tavırları görüntülenmiş, sosyal medyada yayılan video büyük tepki toplamıştı.

Videoda Yudelman'ın agresif tavırla "Tam anlamıyla burnunun dibindeyim." dediği ve kadına çok yaklaşarak üstüne yürüdüğü ve küfrettiği görülmüştü.

Gösterilen tepkiler üzerine Arizona Üniversitesi, Yudelman hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.