Arizona'da Orman Yangınları 8 Bin Hektar Alanı Yaktı

Arizona'da Orman Yangınları 8 Bin Hektar Alanı Yaktı
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ABD'nin Arizona eyaletinde 13 Mayıs'tan bu yana devam eden orman yangınları 8 bin 265 hektar alanı kül etti. Hava kuruluğu ve düşük nem nedeniyle 'kırmızı bayrak' uyarısı yapıldı.

ABD'nin Arizona eyaletinde 13 Mayıs'tan bu yana devam eden orman yangınları 8 bin 265 hektarlık alanın yanmasına yol açarken, yetkililer bölgedeki hava kuruluğu ve düşük nemden dolayı "kırmızı bayrak" uyarısında bulundu.

Arizona Ormancılık ve Yangın Yönetimi Departmanının X hesabından yapılan açıklamada, eyaletin doğusundaki Greer bölgesinde 13 Mayıs'ta başlayan orman yangınlarının 8 bin 265 hektarlık alanı kül ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangınlara müdahale için 700'den fazla personelin görevlendirildiği ve yangının etkilediği alanın yüzde 38'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

Bölgedeki hava kuruluğu ve düşük nemden dolayı yangınların hızla yayılabileceği ifade edilen açıklamada, bu nedenle "kırmızı bayrak" uyarısının yürürlüğe koyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, yetkililerin yangınların çıkış nedenine yönelik incelemeleri sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Arizona Valisi Katie Hobbs da açıklamasında, yangınlardan etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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