ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman (32) ağır yaralandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman (32) ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde arızayı gidermek için direğe çıkan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman, akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kahraman, ekip arkadaşlarınca direkten indirilerek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kahraman, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Kahramanmaraş'a sevk edildi.

ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI

ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI

ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI

ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI

ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI

ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI

ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI

ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title