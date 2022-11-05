Arızalanan otomobilin sürücüsü, kamyonetin çarpmasıyla öldü
Güncel Haberler
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde yolda arızalanan otomobilinden inen Sedat Ayçelik, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde yolda arızalanan otomobilinden inen Sedat Ayçelik, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul Yolu Sincan yol ayırımında meydana geldi. Sedat Ayçelik'in kullandığı 06 U 3240 plakalı otomobil, sol şeritte seyir halindeyken arıza yaptı. Ayçelik'e, otomobilden indiği sırada arkadan gelen Mehmet Karakış yönetimindeki kamyonet çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet ile otomobil arasında sıkışan sürücü Ayçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ayçelik'in cesedi, yapılan incelemeden sonra adli tıp morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)