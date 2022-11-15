Arızalanan metrobüsün yolcuları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağına yürüdü Güncel Haberler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girmeden arızalanan metrobüsün yolcuları, araçtan inerek durağa yürüdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girmeden arızalanan metrobüsün yolcuları, araçtan inerek durağa yürüdü. Söğütlüçeşme- Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağından hareket ettikten kısa bir süre sonra kapısı arızalandı. Yolcuların haber vermesinin ardından şoför metrobüsü, köprü girişinde durdurdu. Arızanın giderilememesi üzerine araçtan inen yolcular, durağa geri yürüdü. Kaynak: AA / Güncel Beylikdüzü Güncel Haberler

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