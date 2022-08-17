Arızalanan İETT otobüsü trafikte aksamaya neden oldu Güncel Haberler İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan İETT otobüsü, trafikte aksama yaşanmasına neden oldu. İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan İETT otobüsü, trafikte aksama yaşanmasına neden oldu. Alınan bilgiye göre, Karadolap Mahallesi Vardar Bulvarı'nda seyreden İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Arızalanan otobüs, trafikte aksamaya yol açtı. Otobüsün bölgeden ayrılmasının ardından trafik normale döndü. İETT otobüsünün arızalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. AA / Güncel Eyüpsultan İETT Güncel Haberler

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