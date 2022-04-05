Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattığı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattığı

AA - Emrah Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattığı

İstanbul'da arıza yapan İETT otobüsü trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da arıza yapan İETT otobüsü trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Hasdal- Okmeydanı bağlantı yolunda seyreden 34 TP 7810 plakalı İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

Yolda kalan araçtan inerek bir süre bekleyen yolcular, aynı güzergahta sefer yapan diğer otobüslere binmek zorunda kaldı.

Arıza nedeniyle Nurtepe viyadüğü istikametinde trafikte aksamalar yaşandı.

Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattığı

AA / Emrah Gökmen - Güncel

Okmeydanı, İstanbul, İETT, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title