Arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri aksadı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda bir süre sefer yapılamadı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra yapılan paylaşımda da, seferlerin gecikmeli olarak yapılmaya başlandığı duyuruldu.