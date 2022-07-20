Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranında yıl sonu hedefi şimdiden aşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2022 yıl sonu arıtılmış atık suların yeniden kullanım hedefi olan yüzde 4 oranı yılın ilk yarısında yüzde 4,2'ye ulaştı.

Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı hedefi çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık tarafından stratejik planlama noktasında yapılan çalışmalar sonucunda, 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla yıl sonu hedefi aşılarak arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 4,2'ye ulaştığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023'te yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık, gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı su kullanımından dolayı yüzeysel su kaynaklarının azalması ve yer altı su rezervlerindeki düşüşler ile kirlilik oluşumu kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye'nin de yakın gelecekte su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer alacağı tahmininde bulunuldu.

Bu sebeplerden ötürü, atık su geri kazanım ve kullanım öneminin bir kat daha arttığı vurgulanan Bakanlık açıklamasında arıtılmış atık suların, peyzaj ve tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yeraltı suyu besleme, evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden kullanılabildiği ifade edildi.

Bu bağlamda yıllık yaklaşık 283 milyon metreküp arıtılmış atık suyun yeniden kullanıldığı hatırlatıldı. Ayrıca Oymapınar veya Kapulukaya Barajı hacmi kadar suyun yeniden kullanıldığı bilgisine yer verildi.

ÖNCELİKLİ HEDEF SU KAYNAKLARINI KORUMAK

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada atık suların alternatif bir su kaynağı olarak değerlendirildiği bildirilirken Döngüsel Ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımını azaltma, oluşan atık suları arıtarak yeniden kullanma ve bu sayede su kaynaklarının korunmasını sağlamanın öncelikli hedeflerden olduğu açıklandı.

Öte yandan Bakanlık, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, temiz üretim çalışmaları için Türkiye'deki sanayi tesislerinde tüketilen suyun azaltılması, arıtılmış atık suların kullanımının yaygınlaştırılması hususunda da faaliyetlerin sürdüğünü bildirdi.

Bu çerçevede hem uluslararası politikalara uyum, hem de orta ve uzun vadede yaşanması muhtemel su sıkıntısının önüne geçebilmek amacıyla, Bakanlıkça atık suyun yeniden kullanımı için gerçekleştirilecek arıtma proseslerinde tüketilecek enerjinin de teşvik çerçevesine alınmasının sağlandığı dile getirildi.

Açıklamanın devamında Çevre Kanununun 29. Maddesinde değişiklik yapılarak atık su arıtma tesislerinde uygulanan yüzde 50 enerji teşviki miktarı, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre yüzde 100'e kadar verilebileceği bildirildi.

Yapılan düzenleme ile atık su arıtma tesislerinin Çevre Kanunu ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde çalıştırılması ve arıtılmış atık suların yeniden kullanımının artırılması sağlanarak hem atık su deşarjının azaltılıp su kirliliğinin önlenmesinin, hem de daha az su kullanımı sonucunda su kaynaklarının miktar olarak da korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel