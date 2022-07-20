Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı hedefine ulaşıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, yüzde 4 olan 2022 yılı sonu arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı hedefine yılın ilk yarısında yüzde 4,2'yle ulaşıldığı açıklandı. Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023'te yüzde 5'e, 2030'da ise yüzde 15'e çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı hedefi kapsamında çalışmaların sürdüğü belirtildi. Stratejik planlama noktasında yapılan çalışmalar sonucunda, 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla yıl sonu hedefi aşılarak arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 4,2'ye ulaştığı kaydedildi. Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023'te yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi. Türkiye'nin yakın gelecekte su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer alacağı tahmininde bulunularak, atık su geri kazanım ve kullanımının öneminin bir kat daha arttığı vurgulandı. Arıtılmış atık suların, peyzaj ve tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yer altı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden kullanılabildiği ifade edildi. Bu bağlamda yıllık yaklaşık 283 milyon metreküp arıtılmış atık suyun yeniden kullanıldığı hatırlatıldı. Ayrıca Oymapınar veya Kapulukaya Barajı hacmi kadar suyun yeniden kullanıldığı bilgisine yer verildi.Atık suların alternatif bir su kaynağı olarak değerlendirildiği bildirilerek, döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımını azaltma, oluşan atık suları arıtarak yeniden kullanma ve bu sayede su kaynaklarının korunmasını sağlamanın öncelikli hedeflerden olduğu kaydedildi. Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, temiz üretim çalışmaları için Türkiye'deki sanayi tesislerinde tüketilen suyun azaltılması, arıtılmış atık suların kullanımının yaygınlaştırılması hususunda da faaliyetlerin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel