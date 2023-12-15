Arılarının 'Kafkas arısı' olduğunu ispatladı şimdi de zararının ödenmesi için mücadele ediyor

RİZE - "Arıların Kafkas arısı değil" denilerek Ardahan ve Artvin'den çıkartılan Rizeli arıcı arılarının 'Kafkas arısı' olduğu gerçeğini raporla kanıtladı ama yaşanan süreçte arılarının bir çoğunun öldüğünü belirterek yaşadığı zararın ödenmesi için hukuk mücadelesi başlattı.

8 yıldır Arıcılıkla uğraşan Mahmut Atabay'ın, 16 Ağustos 2023 tarihinde Ardahan'ın Hanak ilçesinde tanımadığı kişiler tarafından arı kovanlarına saldırıldı. Sonrasında ilçenin Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından delil tespiti için gelen veteriner ekipleri delil toplamak yerine arılardan numune aldı. O sırada başka bir zarara uğramak istemeyen Atabay, arılarını kamyonetine yükleyip Artvin'in Ardanuç ilçesinde kiraladığı arsaya yerleşti. Alınan numunelerden arıların Kafkas arısı olmadığı ortaya çıktı.

Artvin Ardanuç İlçe Tarım Müdürlüğü yetkileri de Atabay'ın arılarının Kafkas arısı olmadığı gerekçesiyle kendisine 46 bin 900 lira para cezası ve alandan çıkarılma kararı verdi. Bunun üzerine Atabay'da mecburi olarak Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli köyüne arılarını getirdi. Atabay, bu durumun üzerine Çayeli Sulh Mahkemesinden delil tespiti istedi ve bilirkişi raporu çıkarttırdı. Bilirkişi raporunda da arıların Kafkas arısı olduğu tespit edilince yaklaşık 700 bin TL zararı olduğunu iddia eden Atabay'da hem kendisini mağdur ettiğini düşündüğü veteriner hem de Ardanuç İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Bizi oradan Valilik kararı adı altında bir evrak ile il dışına çıkarttılar"

Artvin'de verilen karar ile il dışına çıkartıldığını ifade eden Mahmut Atabay, "Bu sene Ardahan Hanak'ta ismini bilmediğimiz bir kişi tarafından saldırıya uğradık. Biz kendisinden şikayetçi olduk. Delil tespiti istedik. Hanak tarımdan gelen yetkililer bizden numune aldılar. Onların normalde gelme sebebi hasar tespitiydi. Ancak onlar normalde bir suçluyu korurcasına arılardan numune aldılar gittiler. 3 gün içerisinde bize bir kağıt tebliğ ettiler. Biz oradan arıları Artvin'in Ardanuç ilçesine kaldırdık. Bir daha o köye girmek istemedik. 3 gün sonra bize bir evrak geldi ve evrakta arıların Kafkas arısı olmadığı yazılmıştı. Biz buna istianeden Artvin Sulh Hukuk Mahkemesinden delil tespiti istedik. 26 kovanımızı kırmışlar. 30 kovanımız hiç ortada yok. Arıların Kafkas ırkı olduğu da mahkeme kararında var. Bize verilen rapor doğrultusunda bana bir ceza yazıldı. Ben elimde mahkeme kararının var olduğunu söyledim. Söylememe rağmen 'beni bağlamaz' dediler. Bizi oradan Valilik kararı adı altında bir evrak ile il dışına çıkarttılar. Biz de Çayeli Madenli köyüne geldik. Hayvan pazarında uygun bir yer bulduk. O akşam arıyı buraya bırakmak zorunda kaldık. Diğer gün Çayeli Sulh Mahkemesi'nden delil tespiti istedik. Ardahan gen merkezi hariç başka bir gen merkezinde arıların incelenmesini istedik. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Zooteknik Bölümüne arılarımız gönderildi. Oradan da arıların Kafkas olduğuna dair belge geldi. Aynı zamanda mahkemeden gönderilen bilirkişi oda vermiş olduğu raporda kesinlikle Kafkas olduğu yazıldı. Bana verilen 46 bin 900 lira para cezası vardı. Cezaya itiraz ettik. Daha önceden bize verilmiş olan ÇKS belgeleri, konaklama belgelerine istinaden ve arıların Kafkas ırkı olduğu belirlenince cezamız iptal edildi" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 700 bin lira civarında zararım var"

Kovanlarındaki arıların Ardahan'dan Artvin'e oradan da Rize'ye getirilirken bir çoğunun tam olarak beslenemediği için öldüğünü de kaydeden Atabay, "Bu arada ben devletten destekleme alıyorum. Benim her sene sağ olan arılarım bakılır. 'Kafkas mıdır? Değil midir?' diye örnek alınır. Bize destekleme çıkartılır. Benim arılarımın çoğu ölmüş. Ciddi bir zararımız var. Ben zararımın karşılanmasını istiyorum. Mahkeme dönemim var. Geçen hafta Ardahan Gen Merkezinden delil tespitine gelen ama delil almayıp numune alan 3 veteriner ve bana ceza yazan Ardanuç İlçe Tarım Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulundum. Ardanuç'tan benim buraya getirilmem zaten kovan başı 3 bin lira değer kaybı yaşattı. Arılarımın da birçoğu ölmüş durumda. Yaklaşık 700 bin lira civarında zararım var" ifadelerini kullandı.