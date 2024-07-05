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Arifiye'de yağmur nedeniyle zincirleme kaza: 3 yaralı

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SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, aynı aileden 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde D- 650 kara yolunun Aşağı Kirazca mevkiinde meydana geldi. Yaralılardan Nezaket Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, aynı aileden 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D- 650 kara yolunun Aşağı Kirazca mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Adapazarı yönüne giden M.K. idaresindeki 54 YE 735 plakalı kamyonet, K.U.C. yönetimindeki 08 K 7093 plakalı TIR, E.Ç.Ş. idaresindeki 34 HE 6663 plakalı domates yüklü kamyon ile Aydın Ç.'nin kullandığı 14 GJ 392 plakalı TIR çarpıştı. Zincirleme TIR şoförlerinden Aydın Ç. ile eşi Nezaket Ç. ve çocukları Okan Ç. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan Nezaket Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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