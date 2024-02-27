Arifiye'de Tabanca Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir kişi tabancanın kazara ateş alması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Hanlı Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesindeki iş yerinin önünde Mustafa E'nin (48) arkadaşına gösterdiği tabanca ateş aldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kafasından yaralanan Mustafa E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Mustafa E'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.