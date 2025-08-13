Arifiye'de SUV Araç Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir SUV aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Çarpmanın ardından başka bir aracın da üzerinden geçtiği kadın, sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde SUV tipi aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Y.K. idaresindeki 34 EBZ 131 plakalı SUV tipi araç, D-650 kara yolu Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen bir kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının üzerinden aynı istikamette seyreden çekici geçti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için morga kaldırıldı.
Sürücü Y.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel