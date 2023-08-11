Arifiye'de arkadaşının bıçaklaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, N.Y. isimli şüpheli, O.B.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli N.Y. gözaltına alındı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde O.B. ile arkadaşı N.Y, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine N.Y, O.B'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli N.Y, olayda kullandığı suç aletiyle gözaltına alındı.