Arifiye'de arkadaşının bıçaklaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, N.Y. isimli şüpheli, O.B.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli N.Y. gözaltına alındı.