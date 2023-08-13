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Arifiye'de Arkadaşını Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Olay, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın büyümesiyle gerçekleşti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 11 Ağustos'ta O.B'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan arkadaşı N.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen N.Y, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde önceki gün N.Y ile arkadaşı O.B. arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine N.Y, O.B'yi bıçakla yaralamış, sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Atatürk Caddesi Sakarya Arifiye Güncel Haberler

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