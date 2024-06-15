Arife gününde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler yakınları için dua okudu

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ve mezarlıklar ziyaret edildi.

Düzce'de Darıcı Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programa Vali Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Müftüsü Osman Aydın, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Katılımcılar, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Aslan, şehit yakınlarıyla sohbet edip bayramlarını kutladı.

Öte yandan Düzce Belediyesince kabristanlık girişinde yakınlarının mezarlarını ziyarete gelenler için ikram alanı oluşturuldu.

Mezarlık ziyareti yapanlar dua etti, yakınlarının mezarlarını temizledi.

Kocaeli

Kocaeli'de kent protokolü, arife günü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

İzmit'teki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile İl Müftüsü Sönmezoğlu'nun yaptığı duanın ardından sona erdi.

Zonguldak

Zonguldak Şehitliği'ne gelenler, yakınlarının mezarlarını temizleyerek çiçekleri suladı.

Şehit aileleri, yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Sakarya

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata ve vatandaşlar, Ferizli Merkez Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar, İlçe Müftüsü Sinan Yazıcı'nın yaptığı duaya katıldı.

Karabük

Karabük'te vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara geldi.

5000 Evler Mahallesi Mezarlığı'na yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için gelenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Çiçekleri sulayıp mezarlara bakım yapan vatandaşların hüzünlendiği görüldü.