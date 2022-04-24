Arıcıların coğrafi işaret alan 'zahter balı' mesaisi

GAZİANTEP (DHA) - UNESCO'nun gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil ettiği Türkiye'deki ilk kent Gaziantep'te üretilen ve coğrafi işaret alan 'zahter balı' için arı yetiştiricileri çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te yeni sezonda zahter balı üretimi için kovan temizliği, suni oğul yöntemi ile arı sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapan üreticilerin, doğaya saldığı işçi arıların çalışmasıyla temmuz ayında bal hasadı gerçekleştirilecek. Kentin yüksek kesimlerinde yetişen zahter bitkisinin özünden beslenen arıların ürettiği ve kentte yaklaşık bir asırdır yetiştiriciliğinin yapıldığı zahter balına talep, balın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesiyle arttı.