Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan'da hasat döneminin başlamasına az bir süre kala etkili olan sağanak yağışların bal verimini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Yağışlar arıların gelişim ve beslenmesini olumsuz etkilediği için bal sezonunun kısa süreceğini ifade eden Evliyaoğlu, önümüzdeki 10-15 günün hava koşulları açısından önemli olduğunu vurguladı.

- Arıcılar tedirgin; Sağanak yağışlar bal verimini olumsuz etkiliyor

ARDAHAN - Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, "Ardahan'da hasat döneminin başlamasına az bir süre kala etkili olan sağanak yağışlar bal verimini olumsuz etkileyecek" dedi.

Ardahan'da Mayıs ve Haziran aylarında etkili olan şiddetli yağışlar arıların gelişim ve beslenmesine olumsuz yansıdı. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan'da bal sezonunun çok kısa sürdüğünü söyleyerek, önümüzdeki 10-15 günün hava koşulları açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Evliyaoğlu, Ardahan'da doğa çok zengin, fakat önümüzdeki günlerde arılar açısından güneşe ve enerjiye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Evliyaoğlu, "2023 yılı sezonuna olumsuz hava şartları nedeniyle arılı kovanlarda maalesef verim çok düşük. Daha katları bile almamışız. Sebebi ise; hava şartları umduğumuz gibi olmadığı için arıda mevcut gelişme gözlemlenmedi ve beslenmede yetersiz kaldı. ve onun için bu yıl biraz riskli görünüyor. Ümidimiz önümüzdeki 10-15 gün içerisinde hava koşullarına bağlı. Çünkü doğa çok zengin ama güneşe ve enerjiye ihtiyaç duyulmakta. Bu nedenle hava koşulları çok önemli, çünkü burada sezon çok kısa. Hemen hemen her gün şiddetli yağan yağışlar ve yağışların etkisiyle arıların kovanlardan çıkamayışı sonucu dışarıdan polen gelişinin olmaması sonucu ana arı da ona göre uyum sağlayarak hava şartlarını sezip yumurta atmayı geciktiriyor" dedi.

-Türkiye genelinde arılarda oğul verme çok az

Evliyaoğlu, Türkiye genelinde oğul verme riskinin büyük çaplı olduğunu ve bunun en büyük sebebinin ise hava koşullarından kaynaklandığını söyleyerek, "Ülke genelinde Birlikler olarak oluşturduğumuz whatsapp grubundan da Batı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da oğul verme ile karşılaşılmadığını arkadaşlarımız paylaşıyor. Bunun en büyük sebebi Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava şartları. ve bu hava koşulları arıcılığı da tamamen olumsuz etkiledi."

Doğada bal gelinceye kadar arıları şeker şurubu ile besliyorlar

Evliyaoğlu, "Zayıf kolonilerin beslenmesi için şeker şurubu veriyoruz. Doğada şıra gelinceye kadar ve bal akımı başlayınca, kovanın mevcuduna göre bal akışı geldiği zaman şeker şurubu da kesilir. Arının beslenmesi için yemliklerimiz var. Bu zayıf kolonilerin beslenmesi için şeker şurubu çok önemli" dedi.