Arıcılar çiçek açan kayısı bahçelerinde kovan kolonisini güçlendiriyor

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Yaylaya çıkmaya hazırlanan Doğu Anadolu'daki arıcılar, kovan kolonisini Iğdır'ın çiçek açan kayısı bahçelerinde güçlendiriyor.

Bölgedeki diğer illere göre daha ılıman bir iklime sahip olan Iğdır'ın yaylaları, arıcıların da yoğunlukla tercih ettiği Doğu Anadolu'daki yerler arasında bulunuyor.

Kentte yıllık yaklaşık 40 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştiği bahçelerdeki çiçeklerle kaplı ağaçlar arasına arılarını bırakan arıcılar, yaylalara çıkmadan burada kovanlarının bakımını yapıyor.

Rengarenk çiçekler arasında bekletilen ve burada kolonilerini geliştirmeleri sağlanan arılar, daha sonra havaların ısınmasıyla Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'ın yüksek kesimli bölgelerine taşınıyor.

"Civar illerdeki arıcılar bu dönemde hep Iğdır'a geliyor"

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Akdeniz, AA muhabirine, bu yıl mart sonlarına doğru kışın uzun geçmesinden dolayı arı bakımına geç başlandığını söyledi.

Hava sıcaklığının 15 derecenin üstünde olduğu dönemlerde arıcıların bahar faaliyetlerine geçtiğini ifade eden Akdeniz, "Bu dönemde kraliçe arı yumurtlamaya başlıyor. Yumurtalardan çıkan larvaların beslenebilmesi için polen ve nektar gerekiyor. Bu manada Iğdır'da kayısı popülasyonu, plantasyonu yoğun olduğu için civar illerdeki arıcılar bu dönemde hep Iğdır'a geliyor." dedi.

Arıların bahar döneminde kolonilerini geliştirdiğini, kışın uzun sürmesinden dolayı bu dönemin geciktiğini anlatan Akdeniz, şöyle konuştu:

"Kayısı daha yeni çiçek açtı, bu nedenle yoğun bir arı bakımına başlandı. Bu mevsimde arı kolonisinin gelişmesi gerekiyor. Haziranın 15'i ve sonlarına doğru yaylalarda nektar akımı geliyor. Bu dönem de arının en yoğun bal ürettiği dönemdir. Buraya gelen arıcılar bu dönemde yaylalara arılarını götürüyor. Tabii yaylaya giden arıdan verim alabilmek için kovanın kolonisinin güçlü olması gerekiyor. Bu da arının bahar bakımının önemini ortaya çıkarıyor."

"Kayısı çiçeği arı için çok önemlidir"

Kars'tan Iğdır'a gelen ve Tuzluca ilçesindeki kayısı bahçelerde kovan bakımlarını yapan arıcılardan Hasan Doğan, mart ve nisan aylarında arı kovanlarını bu bahçelere taşıdıklarını anlattı.

Kayısı çiçeklerinin polen ve nektar oranının çok yüksek olduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Arı bunu gördüğü zaman erken yumurtaya geçiyor. Bal sezonuna kadar kendisini tamamen toparlıyor. Bundan dolayı kayısı çiçeği arı için çok önemlidir. Bunun yanında arı da kayısı için önemlidir çünkü bu meyvenin tozlaşmasını sağlıyor. Bu nedenle ağaçlardaki meyve verimi daha fazla oluyor. Biz de bu mevsimde kıştan yeni çıkan arımızın kayısıların çiçek açmasıyla bakımına başlıyoruz."

Bu yıl bahar bakımlarının neredeyse 1 ay kadar daha geç başladığına dikkati çeken Doğan, "Bu mevsimde ana arısı olan veya olmayan kovanları tespit ediyoruz. Zayıf kovanlara yavru takviyesi yapıyoruz veya iki kovanı birleştiriyoruz, bu şeklide güçlendiriyoruz. Ana arısı olmayan kovanlara ana veriyoruz." diye konuştu.