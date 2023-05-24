Ariana Afgan Havayolları, Kabil-Urumqi Uçuşlarına Yeniden Başladı

KABİL, 24 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın ulusal havayolu firması Ariana Afgan Havayolları, Çarşamba günü Afganistan'ın başkenti Kabil ile komşusu Çin'in Urumqi şehri arasındaki yolcu hava hizmetlerini yeniden başlattı.

İki şehir arasındaki hava yolu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle üç yıldır durmuştu. Havayollarına göre, Ariana Afgan Havayolları şu anda iki ülke arasında hava üzerinden direkt yolcu seferleri düzenleyen tek operatör.

Afgan havayolları haftada bir olmak üzere, Çarşamba günü bir sefer düzenliyor ve aynı gün Kabil'e geri dönüyor.

Afganistan'ın Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı Yardımcısı Ghulam Jilani Wafa, yeniden başlayan uçuşları memnuniyetle karşıladığını ve hava faaliyetlerinin, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde doğrudan etkisi olacağını söyledi.