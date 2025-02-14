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ARİAD Başkanı Adnan Ağır, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ARİAD Başkanı Adnan Ağır, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Arsuz İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Ağır, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçim yaptı. Ağır, önemli anları yakalayan eserleri övgüyle değerlendirdi.

Arsuz İş İnsanları Derneği (ARİAD) Başkanı Adnan Ağır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ağır, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Gerald Anderson'un "Protestocular" adlı fotoğrafına oy veren Ağır, "Spor" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Sevinç taklası" başlıklı karesini seçti.

Ağır, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Saklı" başlıklı eserlerini tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Ağır, "Fotoğraflar birbirinden güzel, kıymetli. Tamamen doğal koşullarda çekilen kareleri seçerken ciddi anlamda zorlandım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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