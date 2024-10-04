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Arı Şahini Doğal Hayatına Kavuştu

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Erzurum'da veteriner hekim tarafından tedavi edilen arı şahini, doğal yaşam ortamına başarılı bir şekilde bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, yaban hayatına geri dönen bu kuşun sağlığına kavuşmasında büyük rol oynadı.

Arı şahini özgürlüğüne kavuştu

ERZURUM - Erzurum'da veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan arı şahini doğal hayata geri gönderildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri bir kez daha yaban hayatında kopup kendilerine getirilen bir hayvanı sağlığına kavuşturarak doğaya saldı. Erzurum'da bitkin halde bulunan arı şahini veteriner hekim tarafında bakım, besleme ve tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı. Arı şahininin gökyüzüne bırakıldığı anlar

Arı Şahini Doğal Hayatına Kavuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel

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