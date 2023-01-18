'Arı Operasyonu' düzenleyen jandarma 110 olayı aydınlattı: 8 tutuklama

YALOVA'da arı yetiştiriciliği yapan A.S., kendisini 'Bursa Arıcılık Birliği' görevlisi olarak tanıtan şüpheli tarafından 'Şeker hakkı kazandın' denilerek 35 bin TL dolandırıldı.

YALOVA'da arı yetiştiriciliği yapan A.S., kendisini 'Bursa Arıcılık Birliği' görevlisi olarak tanıtan şüpheli tarafından 'Şeker hakkı kazandın' denilerek 35 bin TL dolandırıldı. A.S.'nin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 4 ilde düzenlediği eş zamanlı 'Arı Operasyonu'nda ülke genelinde 110 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 8 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Yalova'da arı yetiştiriciliği yapan A.S.'yi telefonla arayan kişi, kendisini 'Bursa Arıcılık Birliği' görevlisi olarak tanıtarak, şeker yardımı kazananlardan birinin hakkından vazgeçtiğini ve bu yardımın kendisine devredileceğini söyledi. Dolandırıcılar, A.S.'ye bu hakkı kullanabilmesi için hesaba 35 bin TL göndermesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine kendisine verilen banka hesabına 35 bin TL gönderen A.S., bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca, Gemlik Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.