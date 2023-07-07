Arı kovanı operasyonunda 5 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi

AYDIN merkezli 5 ilde 'Arı kovanı' adlı 'irtikap' operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden Kuşadası ve Söke sınırlarındaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Doğanbey Şefi U.U.'nun da aralarında olduğu 5 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi, diğer 23 şüpheli polisteki işlemleri sonrası serbest kaldı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Dilek Yarımadası Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Doğanbey Milli Parklar şefliğinde kovanlara yer tahsisi için arıcılardan ve SİT alanlarında sondaj kuyusu açmak isteyen çiftçilerden 'irtifak' adı altında para istendiği ihbarıyla ekipler harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın merkezli Muğla, İzmir, Yozgat, Ordu ve Sinop'ta 42 adrese, 3 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Arı kovanı' adı verilen operasyonlarda Söke Dilek Yarımadası Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Doğanbey Milli Parklar Şefi U.U. ile kamu görevlileri O.D., M.Ö., H.K., N.C.'nin de olduğu toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.