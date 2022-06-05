Arı ipeğinden yara iyileştirici krem üretildi - Haberler

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencisi Saniye Beyza Bozoğlan, Teknoloji Transfer Merkezi ile ortaklaşa arı kozalarından elde ettiği arı ipeğinden kolajen etkisi bulunan yara iyileştirici ve cilt yenileyici krem üretti. Medikal ve kozmetik sektöründe kullanılacak ürün için ulusal ve uluslararası alanda patent başvurusunda bulunduklarını açıklayan KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oktay Yıldız, "Arı ipeği kullanılarak üretilen ilk ürün oldu. Nemlendirici, losyon, dudak balsamı ve kırışıklık giderici olarak değişik formülasyonları da var" dedi.

KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi tarafından 'Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı', hızlandırıcı program etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin, sanayi kuruluşlarının ve girişimci adaylarının yenilikçi ve teknoloji odaklı iş fikirlerini bir araya getiren etkinlikte KTÜ Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencisi Saniye Beyza Bozoğlan, arı kozalarından izole edilerek elde edilen arı ipeğiyle geliştirdiği krem projesini sergiledi. Arı ipeğinde yapılan incelemelerde kolajen etki gösterdiği, yara iyileştirici ve cilt yenileyici özelliği olduğu tespit edildi. Medikal ve kozmetik sektöründe kullanılacak ürün için üniversite adına ulusal ve uluslararası alanda patent başvurusunda bulunuldu.

Arı ipeği kreminin lisans bitirme projesi olduğunu söyleyen Saniye Beyza Bozoğlan da, "Arı ipeği arının aslında atık bir ürünü. Arıcılıkla uğraşan insanların bunu üretip geliştirebileceğini düşünüyoruz. Bunu geri dönüşüm şeklinde yeni bir ürün haline getirip pazara sunabiliyoruz. Ortalama 1 ton bal mumundan 100 kilo arı ipeği elde edebiliyoruz. Çok düşük miktarlarda bile bunu kreme koyduğumuzda yüksek aktivitesi olduğunu gördük. Arı mucizevi bir canlı ve bu etkisinin görülüp pazara sunulması gerekiyor" diye konuştu.