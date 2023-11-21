"Arı adam" olarak tanınan bal üreticisinin bin kovan arısı selde telef oldu Batman'da "arı adam" olarak gündeme gelen Mehmet Hadi Yıldırım'ın dün Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen sel ile bin arı kovanı zarar gördü, arılar telef oldu.

'Arı adam' olarak tanınan bal üreticisinin bin kovan arısı selde telef oldu

"Arı adam" olarak tanınan bal üreticisinin bin kovan arısı selde telef oldu

DİYARBAKIR - Batman'da "arı adam" olarak gündeme gelen Mehmet Hadi Yıldırım'ın dün Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen sel ile bin arı kovanı zarar gördü, arılar telef oldu.

Bismil ilçesinde dün yoğun yağış sonrası meydana gelen selde birçok ev, tarım arazileri ve iş yerleri sular altında kaldı. Selde, Batman'da geçtiğimiz ay gündeme gelen ve binlerce arıyı koruyucu kullanmadan vücudunda taşıyan Mehmet Hadi Yıldırım'ın arı kovanları da zarar gördü.

Bin kovan içerisindeki arıların zarar gördüğü selde, diğer üreticilerin yanı sıra 200 hindi ve bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.