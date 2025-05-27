Arhivin'in Şavşat İlçesinde Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Arhivin'in Şavşat İlçesinde Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi
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Şavşat ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Meyve bahçeleri ve sebze tarlalarında ezilmeler ve kırılmalar meydana gelirken, yetkililer zarar tespit çalışmaları yapacak.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede aniden bastıran ve 20 dakika süren dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü. Yağışla birlikte köylerde bulunan meyve bahçeleri, sebze tarlaları ve ekili alanlarda zarar oluşurken; elma, armut ve kiraz ağaçlarının büyük bölümünde, yeni filizlenmiş sebze fidanlarında, buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerinde ezilmeler ve kırılmalar meydana geldi. Yöre halkı, dolunun aniden bastırdığını ve etkisinin ağır olduğunu belirtirken, yetkililer talep doğrultusunda zarar tespit çalışmalarının yapılacağını açıkladı. İlçenin tarımla ilgili kamu kurumları, zarar gören üreticilere destek sağlanması amacıyla gerekli girişimlerin başlatılacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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