Haberler

Arhiv'de Yamaçtan Kaya Düşmesi: Okul Tahliye Edildi

Arhiv'de Yamaçtan Kaya Düşmesi: Okul Tahliye Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de yamaçtan kopan kaya kütleleri, Çoruh Nehri'ne düşerek panik yarattı. Okul tedbir amacıyla tahliye edildi ve eğitime bir gün ara verildi. AFAD ve ilgili ekipler bölgeye sevk edildi.

ARTVİN'de yamaçtan kopan kaya kütleleri, Çoruh Nehri'ne yuvarlandı. Ekipler önlem alıp inceleme başlatırken, yamacın üst bölümündeki lise tedbir amaçlı tahliye edilip, eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi.

Yeni Mahallesi'ndeki Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınındaki dik yamaçtan kopan parçaları, gürültüyle Çoruh Nehri'ne yuvarlandı. Sesi duyan öğrenciler kısa süreli panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Artvin Valisi Turan Ergün, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ergün, kayaların nehre düşmesi sırasında büyük gürültü çıktığını belirtti.

BÖLGE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan panik nedeniyle okulda bugün eğitime ara verildiğini söyleyen Turan Ergün, "İlk önce patlama mı nedir anlaşılmamış. Onun üzerine de öğrencilerimizi evlerine göndermişler. Okulla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. AFAD İl Müdürlüğümüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile beraber dronla bölgeyi görüntüledi. Okulumuz ve çevresine ayrıntılı bakılıyor, inceleniyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.