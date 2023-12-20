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Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda Heyelan: Ulaşım Kapandı!

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Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun 25,4 kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun 25,4 kilometresinde heyelan meydana geldi.

Hopa ilçesinin Kopmuş mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları, ağaçlar ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle, Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun çift şeritli olan Sarp istikametinin 25,4 kilometresi ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uzun araç kuyruğunun oluştuğu Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun açılması için çalışma başlattı.

Bölgede trafik, sahil şeridindeki diğer yoldan sağlanıyor.

Heyelanı fark eden devriye halindeki trafik polislerinin yolu ulaşıma kapatarak önlem aldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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