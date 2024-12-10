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Arhavi Heyelanında Hayatını Kaybeden 4 Kişinin Cenazesi Giresun'da Toprağa Verildi

Arhavi Heyelanında Hayatını Kaybeden 4 Kişinin Cenazesi Giresun'da Toprağa Verildi
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Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan heyelanın ardından toprak altında kalan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin cenaze töreni, Giresun'da düzenlendi. Törene çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelanda toprak altında kalan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Giresun'da toprağa verildi.

Murat Turhan (37), Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir (25) için Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Giresun Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından evli ve 1 çocuk babası Murat Turhan ile Aykut Tiryaki'nin cenazeleri Kızılot Mahallesi'nde, Nuri Apaydın'ın cenazesi Sisin Mahallesi'nde, Görkem Özdemir'in cenazesi ise Güzelyalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

Nuri Apaydın'ın ağabeyi Kenan Apaydın, otomobilin bulunmasına kadar yaşadıkları süreci gazetecilere anlattı.

Otomobilde kardeşinin yanında kimlerin olduğunu sonradan öğrendiklerini belirten Apaydın, "Küçük yer burası, isimler yayılınca bu şekilde öğrenildi. Ailelere haber verildi." dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 8 Aralık Pazar gerçekleşen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu kapanmış, heyelanda toprak altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine dün ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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