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Arhavi'de Tehlikeli Yolculuk: İçi Çay Dolu Araçta 2 Kişi Üstte Seyir Halinde

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Artvin'in Arhavi ilçesinde içi ve üstü çay bohçası ile dolu hafif ticari aracın üzerinde bulunan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracın iç ve üst bölümü çay bohçalarıyla dolarken, bagaj kapağı açık bir şekilde ilerliyor. Bu yetmezmiş gibi aracın üst bölümünde bulunan çay bohçalarını üzerinde oturan iki kişinin yolcuğu ise görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde içi ve üstü çay bohçası ile dolu hafif ticari aracın üzerinde bulunan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Kavak köyü yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen hafif ticari aracın tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Aracın iç ve üstü bölümü çay bohçalarıyla dolarken, bagaj kapağı açık bir şekilde ilerliyor. Bu yetmezmiş gibi aracın üst bölümünde bulunan çay bohçalarını üzerinde oturan iki kişinin yolcuğu ise görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Yolda seyreden bir başka sürücünün kaydettiği görüntüler görenlere "Pes" dedirtti. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Artvin Arhavi Güncel Haberler

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