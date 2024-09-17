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Arhavi'de Taşkın ve Heyelanlar Yol Çökmesine Neden Oldu

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Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu yollar çöktü ve ulaşım etkilenerek 32 köy yolu kapandı. Ekipler, onarım çalışmaları başlattı.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde dün etkili olan yağmurun yol açtığı taşkın ve heyelanlar nedeniyle ilçe merkezinden köy ile yaylara ulaşım sağlanan asfalt yolun bir bölümü çöktü. Ekipler, dereye paralel uzanan yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı.

Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Arhavi'de caddeler ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Hopa'da Sundura Mahallesi'nde ise çay toplarken yağış nedeniyle mahsur kalan Bedriye Yarar (56), AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu bölgeden kurtarıldı. Taşkın ve heyelanlar nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 olmak üzeri toplamda 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve ilçe belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

ARHAVİ'DE YOL ÇÖKTÜ

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sağanaktan etkilenen Arhavi ve Hopa ilçelerinde incelemelerini sürdürürken, metrekareye 174 kilogram yağış düşmesiyle oluşan taşkın ve heyelanlar nedeniyle Arhavi ilçe merkezinden köy ile yaylalara ulaşım sağlanan Kale Mahallesi Mehmet Nazif Günal Caddesi'ndeki asfalt yolun bir bölümü çöktü. DSİ ve belediye ekipleri, iş makineleri desteğiyle dereye paralel uzanan yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı. Kara yolunun 50 metrelik bölümü çökerek dereye akarken, bölgede ulaşım alternatif güzergahtan sağlanmaya başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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