Arhavi'de Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Artvin'in Arhavi ilçesinde gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle İnönü Bulvarı ve otogar mevkisi başta olmak üzere bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Belediye ekipleri tıkanan su kanallarını açarak caddelerde biriken suyu tahliye etti.

Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Hacılar Deresi'nin su seviyesi yükseldi.

Öte yandan heyelan riski nedeniyle Aşağı Hacılar Mahallesi'nde bulunan tünel ise güvenlik gerekçesiyle belediye tarafından trafiğe kapatıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi-Hopa arasındaki kısmında yolda toplanan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Arhavi şehir stadındaki Artvin Hopaspor-Orduspor 1967 A.Ş. Nesine 3.Lig futbol müsabakası ise sağanak yağış altında güçlükle tamamlandı.