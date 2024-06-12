Arhavi'de DSİ'ye 7 yeni iş makinesi hizmete alındı

Arvin'in Arhavi ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde 7 iş makinesi törenle hizmete alındı.

Vali Yardımcısı Berker Çırak, iş makinelerinin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen programda, DSİ'nin bölgeye yaptığı yatırımların önemine değindi.

İş makinelerinin özellikle afet yönetimi ve su taşkınlarına karşı alınacak tedbirlerde kullanılacağını belirten Çırak, makinelerin bölge halkının güvenliğini sağlamak açısından kritik olduğunu söyledi.

AFAD Başkanlık Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise DSİ'nin afet risklerini azaltmada ve su kaynaklarını yönetmede kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Yeni iş makinelerinin DSİ'nin sahadaki etkinliğini artıracağını ifade eden Tatar, araçların bölgede yapılacak altyapı ve afet yönetimi çalışmalarında büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaymakamı Burak Çimşir ve Belediye Başkanı Turgay Ataselim'in de konuşma yaptığı törenin ardından, iş makineleri ile Ortacalar Köyü Deresi'nde çalışmalara başlandı.