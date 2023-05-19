Arguvan'da 19 Mayıs coşkusu

Malatya Arguvan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı kutlama programına, birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Malatya Arguvan'da da coşkuyla kutlandı.

Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı kutlama programı, Nazım Hikmet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Programa, Arguvan Kaymakamı Adem Karataş, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, CHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Gül Nilay Mıllaoğlu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, şiirlerin okunması, ve öğrencilerin gösterileri ile sona erdi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini daha iyi anlamak, ilkelerine sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi yaşatmak ve bundan sonra da kararlılıkla sürdürmek zorundayız. Bizler var oldukça, Atamızın değerlerine sahip çıkacağız. Bağımsızlık ve özgürlük ateşi hiçbir zaman sönmeyecektir. Atamızın 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek ülkeyi emanet ettiği Türk gençliğine güvenimiz hiç bitmeyecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını minnet ve rahmetle anıyor, aydınlık yarınlarımızın mimarı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.