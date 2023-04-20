AREFE GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI
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İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi arefe günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı.
İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi arefe günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.
İstanbullu'ların Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. Arefe günü İBB'nin trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda Kartal D-100 Karayolu,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı olduğu görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel